Calenda all'angolo si sfoga contro Meloni: "Con lei si rischia lo sfascio, non il fascio" (Di martedì 20 settembre 2022) La paura di perdere fa novanta. E così, tra una battuta di cattivo gusto e un maldestro tentativo di analisi politica, il Terzo Polo prova a raschiare il barile. A raccattare voti. Non con le proprie idee, ma instillando un dubbio nell'elettore medio: se anche il centrodestra dovesse vincere, il governo dei conservatori durerà pochissimo. “È una coalizione che non può reggere, si detestano. Il rischio vero è lo sfascio, non il fascio”. Parole e musica di Carlo Calenda, intervenuto questa mattina a Rtl 102.5. Il leader di Azione, che la scorsa settimana ha dovuto masticare amaro dopo la porta in faccia presa da Mario Draghi (“no ad un secondo mandato”), ha mandato all'attacco, nelle ultime due settimane di campagna elettorale, Matteo Renzi. Il nativo di Rignano, in realtà, si è distinto solo per due polemiche sterili ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) La paura di perdere fa novanta. E così, tra una battuta di cattivo gusto e un maldestro tentativo di analisi politica, il Terzo Polo prova a raschiare il barile. A raccattare voti. Non con le proprie idee, ma instillando un dubbio nell'elettore medio: se anche il centrodestra dovesse vincere, il governo dei conservatori durerà pochissimo. “È una coalizione che non può reggere, si detestano. Il rischio vero è lo, non il”. Parole e musica di Carlo, intervenuto questa mattina a Rtl 102.5. Il leader di Azione, che la scorsa settimana ha dovuto masticare amaro dopo la porta in faccia presa da Mario Draghi (“no ad un secondo mandato”), ha mandato all'attacco, nelle ultime due settimane di campagna elettorale, Matteo Renzi. Il nativo di Rignano, in realtà, si è distinto solo per due polemiche sterili ...

gabrillasarti2 : RT @ienapriski: MI è toccato vedere 5:05 di video di Calenda per NON SENTIRE una parola su quei poveracci costretti a mangiare e dormire al… - Marco91426982 : @matteorenzi Si ma voti non ne prendi!!! Ti sei attaccato al culo di calenda per raccattare qualcosa altrimenti non… - Marco91426982 : @matteorenzi Si ma voti non ne prendi!!! Ti sei attaccato al culo di calenda per raccattare qualcosa altrimenti non… - pietrogiliberti : @schtennis @AlvisiConci Era un esempio sbagliato, perché se voti Calenda all'uninominale non andrà lui in Parlament… - ienapriski : MI è toccato vedere 5:05 di video di Calenda per NON SENTIRE una parola su quei poveracci costretti a mangiare e do… -