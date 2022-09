Calciomercato Roma, fatta per l’attaccante: firmerà fino al 2027 (Di martedì 20 settembre 2022) Sembrerebbe ormai tutto pronto per il passaggio di Ola Solbakken dal Bodo Glimt alla Roma di José Mourinho. l’attaccante ha rubato l’occhio del club giallorosso proprio nella sfida di Conference League andata in scena nella stagione 2021/2022. Le due squadre si sono affrontate per quattro volte ed il classe 1997 ha trovato la via del gol in ben 4 occasioni. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter l’operazione tra le parti sarebbe in fase di chiusura e Solbakken sarà un giocatore della Roma a partire dal gennaio del 2023. Ola Solbakken Roma CalciomercatoIl calciatore norvegese arriverebbe a parametro zero e dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno del 2027. Il suo ingaggio alla Roma si aggirerebbe intorno al ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 settembre 2022) Sembrerebbe ormai tutto pronto per il passaggio di Ola Solbakken dal Bodo Glimt alladi José Mourinho.ha rubato l’occhio del club giallorosso proprio nella sfida di Conference League andata in scena nella stagione 2021/2022. Le due squadre si sono affrontate per quattro volte ed il classe 1997 ha trovato la via del gol in ben 4 occasioni. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter l’operazione tra le parti sarebbe in fase di chiusura e Solbakken sarà un giocatore dellaa partire dal gennaio del 2023. Ola SolbakkenIl calciatore norvegese arriverebbe a parametro zero e dovrebbe firmare un contrattoal 30 giugno del. Il suo ingaggio allasi aggirerebbe intorno al ...

