Calcio, sorteggio il 9 ottobre per Euro 2024: Russia esclusa dalle qualificazioni (Di martedì 20 settembre 2022) Il Comitato Esecutivo Uefa, che si è riunito oggi a Hvar (Croazia), ha approvato le modalità di sorteggio della fase di qualificazione a Euro 2024, che si svolgerà domenica 9 ottobre alle ore 12 a Francoforte. La Germania, nazione ospitante, è già qualificata di diritto alla fase finale, con le 53 nazionali partecipanti (suddivise in sette fasce in base alla classifica generale della Nations League 2022-23) che verranno sorteggiate in dieci gironi: sette raggruppamenti da cinque e tre da sei. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde si qualificheranno alla fase finale, con i tre posti rimanenti che saranno decisi dagli spareggi in programma marzo 2024. In seguito alla decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 28 febbraio scorso e confermata dal Tribunale Arbitrale dello Sport il 15 luglio, la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) Il Comitato Esecutivo Uefa, che si è riunito oggi a Hvar (Croazia), ha approvato le modalità didella fase di qualificazione a, che si svolgerà domenica 9alle ore 12 a Francoforte. La Germania, nazione ospitante, è già qualificata di diritto alla fase finale, con le 53 nazionali partecipanti (suddivise in sette fasce in base alla classifica generale della Nations League 2022-23) che verranno sorteggiate in dieci gironi: sette raggruppamenti da cinque e tre da sei. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde si qualificheranno alla fase finale, con i tre posti rimanenti che saranno decisi dagli spareggi in programma marzo. In seguito alla decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 28 febbraio scorso e confermata dal Tribunale Arbitrale dello Sport il 15 luglio, la ...

