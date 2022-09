Calcio, Russia ufficialmente esclusa dagli Europei del 2024 (Di martedì 20 settembre 2022) Sin dall’inizio della guerra tra Ucraina e Russia, tutto il mondo dello sport si è mobilitato condannando fermamente quanto stesse accadendo, prendendo anche drastiche decisioni ai danni degli sportivi di origine russa e bielorussa. Si prosegue su questa scia anche in ottica futura; come era già stato anticipato dal presidente della federazione ucraina nonché membro del Comitato Esecutivo UEFA, Andrii Pavelko, è arrivata oggi l’ufficialità della non partecipazione della Russia agli Europei di Calcio 2024 in Germania. Calcio, lasciano il ritiro della Nazionale anche Politano e Pellegrini, al loro posto Esposito, Frattesi e Gabbiadini Infatti, come comunicato in una nota ufficiale, non prenderà dunque parte ai sorteggi per la fase di qualificazione a Euro2024 in ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Sin dall’inizio della guerra tra Ucraina e, tutto il mondo dello sport si è mobilitato condannando fermamente quanto stesse accadendo, prendendo anche drastiche decisioni ai danni degli sportivi di origine russa e bielorussa. Si prosegue su questa scia anche in ottica futura; come era già stato anticipato dal presidente della federazione ucraina nonché membro del Comitato Esecutivo UEFA, Andrii Pavelko, è arrivata oggi l’ufficialità della non partecipazione dellaaglidiin Germania., lasciano il ritiro della Nazionale anche Politano e Pellegrini, al loro posto Esposito, Frattesi e Gabbiadini Infatti, come comunicato in una nota ufficiale, non prenderà dunque parte ai sorteggi per la fase di qualificazione a Euroin ...

FLibroIglesias : RT @dlfabbri: In Domino Extra comincia una serie in tre articoli firmata da Mario Sconcerti, autorità del giornalismo sportivo, sul perché… - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Guerra in Ucraina, la Russia esclusa dalle qualificazioni a Euro 2024 #russia #qualificazionieuro2024 - kevinlenny1010 : TUTTO mercato WEB: UFFICIALE: Niente sorteggi, la Russia è esclusa anche da Euro 2024: 'Decisione della UEFA'.… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Euro 2024, Russia esclusa dai sorteggi che si terranno a Francoforte il prossimo 9 ottobre - sportli26181512 : Europei di calcio 2024, Russia esclusa dalla Uefa. I criteri per le qualificazioni: Il massimo organo del calcio eu… -