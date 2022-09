Calcio | Patrick Schick è il miglior calciatore dell’anno della Cechia

Leggi su sportface

(Di martedì 20 settembre 2022) L’ex attaccante di Roma e Sampdoria,, è stato elettoper il 2022. Il 26enne, ora al Bayer Leverkusen, ha vinto questo premio per la prima volta, con 1422 punti, battendo il vincitore delle ultime due edizioni, ovvero il centrocampista del West Ham, Tomas Soucek (1402) e il portiere dell’Olympiacos Tomas Vaclik (775). Soltanto quarto posto per Antonin Barak (693,5), protagonista di una grande stagione al Verona e adesso in forza alla Fiorentina. SportFace.