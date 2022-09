Calcio femminile, Champions League 2022-2023: la Juventus pareggia 1-1 in trasferta con il Koge nell’andata degli spareggi (Di martedì 20 settembre 2022) La Juventus non brilla ma porta comunque a casa un risultato positivo in trasferta contro le campionesse danesi del Koge, pareggiando 1-1 la sfida d’andata dell’ultimo turno di qualificazione per la fase a gironi della Champions League di Calcio femminile 2022-2023. Partenza da incubo per le bianconere, che si fanno sorprendere dopo 8 minuti dal gol di Pokorny su assist di Carusa. La reazione delle ragazze di Montemurro non si fa attendere ed infatti al 21? arriva la rete del pareggio firmata da Nildem con un colpo di testa sul cross di Zamanian. Le Campionesse d’Italia aumentano il ritmo e creano qualche occasione nella seconda parte del primo tempo (ci provano soprattutto Zamanian e Grosso), senza riuscire a passare ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Lanon brilla ma porta comunque a casa un risultato positivo incontro le campionesse danesi delndo 1-1 la sfida d’andata dell’ultimo turno di qualificazione per la fase a gironi delladi. Partenza da incubo per le bianconere, che si fanno sorprendere dopo 8 minuti dal gol di Pokorny su assist di Carusa. La reazione delle ragazze di Montemurro non si fa attendere ed infatti al 21? arriva la rete del pareggio firmata da Nildem con un colpo di testa sul cross di Zamanian. Le Campionesse d’Italia aumentano il ritmo e creano qualche occasione nella seconda parte del primo tempo (ci provano soprattutto Zamanian e Grosso), senza riuscire a passare ...

sportface2016 : #WomensChampionsLeague 2022/2023, la #Juventus non va oltre l'1-1 contro il #Koge #UWCL - danilo_billi_74 : Giornata storta per il Venezia Calcio 1985 che perde in casa con il Riccione per 3 a 5 - danilo_billi_74 : Giornata storta per il Venezia Calcio 1985 che perde in casa con il Riccione per 3 a 5 - danilo_billi_74 : Il Bologna si aggiudica la gara in casa contro il Vicenza. Mister Bragantini: “Questo successo è meritato”… - juventus_zone24 : È iniziata da 7 minuti Koge Juventus W. Finale di andata valida per il passaggio diretto nella fase a gironi della… -