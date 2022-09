Calcio | De Ligt | ' al Bayern un salto di qualità | ha l' ambizione di vincere Champions'

(Di martedì 20 settembre 2022) Amsterdam, 20 set. -(Adnkronos) - "IlMonaco per me è undicome squadra. E' un club che ha l'disempre laLeague. Alla Juventus questac'era un po' meno". Lo dice Matthijs Dein merito al suo passaggio dalla Juventus alMonaco dell'estate scorsa. "Ho sentito che era giunto il momento per fare undie l'ho fatto -sottolinea il 23enne difensore olandese dal ritiro della propria nazionale-. Alla Juventus mi sono divertito tantissimo, ma ilè più vicino alla filosofia della nazionale".

Il Bayern Monaco non sta vivendo un buon momento in Bundesliga, ma l'olandese De Ligt sembra ancora distratto e voglioso di criticare la sua ex, ossia la Juve. All'olandese Nos, il difensore infatti va giù duro contro i bianconeri: "La Juve è un'ottima squadra, penso solo che il Bayern Monaco per me è un salto di qualità come squadra. E' un club che ha l'ambizione di vincere sempre la Champions League." Nonostante il ricordo complessivamente positivo della sua esperienza con la maglia bianconera, l'ex calciatore della Juventus, ora al Bayern Monaco, è tornato a parlare dei bianconeri dal ritiro della sua Nazionale.