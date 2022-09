Calcio: Argentina, Dybala resta in Nazionale, nuova visita il 23 settembre (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - Paulo Dybala resta nel ritiro dell'Argentina. La 'Joya' ha saltato l'ultimo impegno della Roma contro l'Atalanta a causa di un problema muscolare al flessore accusato nel riscaldamento. Al contrario di Pellegrini, che ha deciso di lasciare il ritiro dell'Italia, l'argentino resterà in quello dell'albiceleste almeno fino a venerdì 23. Dopodiché l'attaccante svolgerà nuovi controlli e, qualora dovesse risultare recuperato, prolungherà la permanenza fino al 27, giorno in cui l'Argentina affronterà la Giamaica. Nel caso in cui dovesse verificarsi questa ipotesi Dybala tornerà in Italia il 28 e potrà svolgere il primo allenamento giovedì 29, a 48 ore dal match contro l'Inter del 1 ottobre. Prima di partire per Miami, sede del ritiro dell'Argentina, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - Paulonel ritiro dell'. La 'Joya' ha saltato l'ultimo impegno della Roma contro l'Atalanta a causa di un problema muscolare al flessore accusato nel riscaldamento. Al contrario di Pellegrini, che ha deciso di lasciare il ritiro dell'Italia, l'argentino resterà in quello dell'albiceleste almeno fino a venerdì 23. Dopodiché l'attaccante svolgerà nuovi controlli e, qualora dovesse risultare recuperato, prolungherà la permanenza fino al 27, giorno in cui l'affronterà la Giamaica. Nel caso in cui dovesse verificarsi questa ipotesitornerà in Italia il 28 e potrà svolgere il primo allenamento giovedì 29, a 48 ore dal match contro l'Inter del 1 ottobre. Prima di partire per Miami, sede del ritiro dell', ...

