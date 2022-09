Calcio a 5: successo in amichevole per l’Italia, Slovacchia battuta 3-1 (Di martedì 20 settembre 2022) Ottimo successo ottenuto dall’Italia di Calcio a 5 in amichevole contro la Slovacchia, in preparazione all’inizio delle qualificazioni al prossimo Mondiale. La Nazionale si è imposta con il risultato di 3-1, grazie alle reti di Cutrupi al 16?, Motta e all’autogol di Karpiak. A due minuti dalla fine è arrivata la marcatura slovacca di Kyjovski, ininfluente però ai fini del risultato finale. Queste le parole del CT Massimiliano Bellarte a fine match: “Paradossalmente la prima amichevole l’abbiamo giocata anche meglio, prendendo però dei gol per mancanza d’esperienza. Ci siamo presentati in Slovacchia con un’età media di 24.6 anni, all’Euorpeo era di 30: era ovvio che qualcosa da qualche parte l’avremmo dovuta cedere. Ma sono davvero molto contento di tutti quanti i ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Ottimoottenuto daldia 5 incontro la, in preparazione all’inizio delle qualificazioni al prossimo Mondiale. La Nazionale si è imposta con il risultato di 3-1, grazie alle reti di Cutrupi al 16?, Motta e all’autogol di Karpiak. A due minuti dalla fine è arrivata la marcatura slovacca di Kyjovski, ininfluente però ai fini del risultato finale. Queste le parole del CT Massimiliano Bellarte a fine match: “Paradossalmente la primal’abbiamo giocata anche meglio, prendendo però dei gol per mancanza d’esperienza. Ci siamo presentati incon un’età media di 24.6 anni, all’Euorpeo era di 30: era ovvio che qualcosa da qualche parte l’avremmo dovuta cedere. Ma sono davvero molto contento di tutti quanti i ...

