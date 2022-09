Calcio a 5: Slovacchia-Italia 1-3, bella prova degli azzurri che si impongono nella seconda amichevole (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo il pirotecnico 5-5 di ieri, l’Italia del Calcio a 5 questa volta – al secondo test amichevole in due giorni contro la Slovacchia – non sbaglia. Gli azzurri di Massimiliano bellarte infatti si impongono per 0-3 contro i rivali, in quel della Diplomatevi Arena di Piestany. L’avvio di gara è di non facile lettura e molto equilibrato, anche perché il flusso di occasioni per le due squadre si alterna, senza che nessuno riesca però il modo di sbloccare il risultato. Poi però, a quattro minuti e mezzo dall’intervallo, ecco l’episodio che smuove lo score. L’Italia passa con Cutrupi che trova il modo di superare l’estremo difensore slovacco e siglare lo 0-1 con cui le squadre vanno al riposo. Per la selezione tricolore, capitanata da Musumeci, è ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo il pirotecnico 5-5 di ieri, l’dela 5 questa volta – al secondo testin due giorni contro la– non sbaglia. Glidi Massimilianorte infatti siper 0-3 contro i rivali, in quel della Diplomatevi Arena di Piestany. L’avvio di gara è di non facile lettura e molto equilibrato, anche perché il flusso di occasioni per le due squadre si alterna, senza che nessuno riesca però il modo di sbloccare il risultato. Poi però, a quattro minuti e mezzo dall’intervallo, ecco l’episodio che smuove lo score. L’passa con Cutrupi che trova il modo di superare l’estremo difensore slovacco e siglare lo 0-1 con cui le squadre vanno al riposo. Per la selezione tricolore, capitanata da Musumeci, è ...

