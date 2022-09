Cacciata dall’Aeronautica | Giulia combatte in Ucraina per mille euro al mese E ha trovato l’amore

Leggi su formatonews

(Di martedì 20 settembre 2022) La 23enne venetaSchiff racconta la sua esperienza di soldatessa in. Il compenso non è molto ma la giovane ha. La storia diSchiff parte da molto lontano: ventitré anni, originaria di Mira – Venezia – la giovane è un’ex pilota dell’Aeronautica militare. Tempo fa fece parlare di sé quando denunciò episodi di mobbing e nonnismo subiti da allieva all’Accademia di Pozzuoli. La ragazza, benché vittima e non carnefice, pagò duramente le conseguenze del suo coraggio nel denunciare gli abusi subiti: infatti venne espulsa. Scoppiato il conflitto fra Russia ed, la Schiff ha deciso di arruolarsi come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale. La giovane è attualmente un membro ...