Bufera su Allegri, cori dei tifosi: “Uomo di me**a”, Adani lo demolisce: “Fa male a se stesso” – VIDEO (Di martedì 20 settembre 2022) Massimiliano Allegri tecnico della Juventus contestato dai tifosi che gli hanno urlato cori tutt’altro che piacevoli. “Allegri Uomo di me**a” cantano i supporters della Juventus mentre sfida il pullman della Juventus. Il pareggio con la Salernitana, aveva già aperto una prima crisi, ma era stato mascherato dal gol annullato dal Var. Poi la sconfitta con il Benfica allo Stadium in Champions League, match che il tecnico aveva indicato come cruciale ancor prima di giocare con il Psg. Poi la sconfitta con il Monza, hanno fatto accendere la contestazione vibrante contro l’allenatore bianconero. I tifosi lo vogliono mandar via, nonostante Andrea Agnelli abbia deciso di tenerlo sulla panchina della Juve, anche perché sono convinti che la sconfitta con il Monza sia maturata a ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 settembre 2022) Massimilianotecnico della Juventus contestato daiche gli hanno urlatotutt’altro che piacevoli. “di” cantano i supporters della Juventus mentre sfida il pullman della Juventus. Il pareggio con la Salernitana, aveva già aperto una prima crisi, ma era stato mascherato dal gol annullato dal Var. Poi la sconfitta con il Benfica allo Stadium in Champions League, match che il tecnico aveva indicato come cruciale ancor prima di giocare con il Psg. Poi la sconfitta con il Monza, hanno fatto accendere la contestazione vibrante contro l’allenatore bianconero. Ilo vogliono mandar via, nonostante Andrea Agnelli abbia deciso di tenerlo sulla panchina della Juve, anche perché sono convinti che la sconfitta con il Monza sia maturata a ...

