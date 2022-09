Brescia: Confindustria, 'intesa con garante detenuti, tribunale sorveglianza e carceri' (Di martedì 20 settembre 2022) Milano, 20 set. (Adnkronos) - È stato siglato oggi, nella sede di Confindustria Brescia, il rinnovo della collaborazione tra l'associazione di via Cefalonia, gli istituti di pena Bresciani, la garante dei detenuti e il tribunale di sorveglianza di Brescia. Lo rende noto Confindustria Brescia, aggiungendo che il protocollo, firmato per la prima volta nel febbraio 2019, prevede tra le altre una serie di attività finalizzate a creare percorsi di inserimento lavorativo per i detenuti e avrà durata di un anno. Alla firma sono intervenuti Franco Gussalli Beretta (presidente di Confindustria Brescia), Silvia Mangiavini (vice presidente di Confindustria ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Milano, 20 set. (Adnkronos) - È stato siglato oggi, nella sede di, il rinnovo della collaborazione tra l'associazione di via Cefalonia, gli istituti di penani, ladeie ildidi. Lo rende noto, aggiungendo che il protocollo, firmato per la prima volta nel febbraio 2019, prevede tra le altre una serie di attività finalizzate a creare percorsi di inserimento lavorativo per ie avrà durata di un anno. Alla firma sono intervenuti Franco Gussalli Beretta (presidente di), Silvia Mangiavini (vice presidente di...

