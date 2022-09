Brasile | Bremer | “La Nazionale è il sogno di ogni bambino | sono molto felice per l’opportunità”

(Di martedì 20 settembre 2022) Dopo i primi mesi con la maglia della Juventus, Gleison, è tornato a focalizzarsi sullabrasiliana che sarà impegnata nelle amichevoli pre-Mondiali contro Ghana e Tunisia. L’ex difensore del Torino, nel corso di una conferenza stampa dal ritiro del, si è dettoper l’occasione con la maglia verdeoro: “perdi essere in, essere qui è ildiatleta, di. I Mondialivicini, mancano 50 giorni equi con l’obiettivo ottenere il mio spazio. In questi giorni darò il massimo per dimostrare a Tite che posso far parte ...

Dal ritiro del Brasile a Le Havre, parla lo juventino Bremer, uno dei due nuovi difensori centrali, l'altro è il romanista Ibanez, che il ct della Selecao Tite ha chiamato per provarli in vista dei Mondiali. Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha parlato dal ritiro della Nazionale del Brasile. Qui l'ex Torino ha parlato dei suoi obiettivi. Ecco le sue parole: 'Sono molto felice per l'opportunità di essere in Nazionale, è il sogno di ogni bambino.'