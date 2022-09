Brasile | Bremer | darò il massimo per meritarmi il Mondiale

(Di martedì 20 settembre 2022) "Sono molto felice per l'opportunità di essere in Nazionale, è il sogno di ogni giocatore, di ogni bambino, essere qui. So che siamo vicini alla Coppa del Mondo, mancano 50 giorni, ma sono venuto qui ...

Dal ritiro dela Le Havre, parla lo juventino, uno dei due nuovi difensori centrali, l'altro è il romanista Ibanez, che il ct della Seleçao Tite ha chiamato per provarli in vista dei ...Commenta per primo Gleison, difensore della Juventus alla prima convocazione con il, parla in conferenza stampa: 'Sono molto felice per l'opportunità che ho di stare con la Selecao, più che un peso un sogno di ..."Sono molto felice per l'opportunità di essere in Nazionale, è il sogno di ogni giocatore, di ogni bambino, essere qui. (ANSA) ...Gleison Bremer, difensore della Juventus alla prima convocazione con il Brasile, parla in conferenza stampa: "Sono molto felice per l’opportunità che ho di stare con la Seleçao, più che un peso un sog ...