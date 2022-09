Bper Banca, al via crowdfunding per vincitori bando 'Il futuro a portata di mano' (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - E' partita su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la raccolta fondi per i 5 progetti selezionati nell'ambito della call 'Il futuro a portata di mano', lanciata da Bper Banca con l'obiettivo di cofinanziare iniziative educative e sociali proposte da realtà del Terzo Settore e rivolte ai giovani dai 3 ai 19 anni. Attraverso il network dedicato, si legge in una nota, fino al 26 ottobre 2022 è possibile contribuire alla realizzazione dei 5 progetti che coinvolgono diversi territori, da nord a sud d'Italia. Se riusciranno a raggiungere il target del 30% del budget complessivo, verranno cofinanziati al 70% da parte di Bper Banca, fino a un massimo di 15.000 euro per ciascuno. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - E' partita su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana die social innovation, la raccolta fondi per i 5 progetti selezionati nell'ambito della call 'Ildi', lanciata dacon l'obiettivo di cofinanziare iniziative educative e sociali proposte da realtà del Terzo Settore e rivolte ai giovani dai 3 ai 19 anni. Attraverso il network dedicato, si legge in una nota, fino al 26 ottobre 2022 è possibile contribuire alla realizzazione dei 5 progetti che coinvolgono diversi territori, da nord a sud d'Italia. Se riusciranno a raggiungere il target del 30% del budget complessivo, verranno cofinanziati al 70% da parte di, fino a un massimo di 15.000 euro per ciascuno. A ...

