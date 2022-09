Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,6%, sale Unicredit (Di martedì 20 settembre 2022) La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo Ftse Mib segna un +0,6% a 22.272 punti. In luce le banche con Unicredit (+2,27%), Bper (+1,74%). Tra gli altri in recupero Saipem (+1,48%). . 20 settembre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Ladiin. Il primo Ftse Mib segna un +0,6% a 22.272 punti. In luce le banche con(+2,27%), Bper (+1,74%). Tra gli altri in recupero Saipem (+1,48%). . 20 settembre ...

