padovesi58a : Borsa: Europa fiacca e incerta guarda a Fed, Milano -0,04% - fisco24_info : Borsa: Europa fiacca e incerta guarda a Fed, Milano -0,04%: Gas su quota 180 euro, sale il petrolio. Spread sotto 2… - TuttoQuaNews : RT @MilanoFinanza: Borsa, l'Europa si indebolisce alla vigilia della Fed. Il Ftse Mib vira al ribasso come i futures di Wall Street https:/… - MilanoFinanza : Borsa, l'Europa si indebolisce alla vigilia della Fed. Il Ftse Mib vira al ribasso come i futures di Wall Street… - moneypuntoit : ?? Borsa di Milano oggi, 20 settembre: Europa positiva, si attende il rialzo Fed ?? -

Le Borse europee dopo un avvio positivo, si indeboliscono tutte e si muovono all'insegna dell'incertezza. I listini del Vecchio Continente (Stoxx 600 - 0,26%) guardano alla Fed di domani pronta ad una ...Borse di Asia e Pacifico in rialzo in attesa della Fed che domani alzerà i tassi di altri 75 punti. Tokyo guadagna lo 0,44% mentre in Giappone l'inflazione accelera al ritmo più rapido in 8 anni. A ...Finite le vacanze si studia come andare al lavoro con un abbonamento ai mezzi pubblici considerato il caro carburante ...Il Gruppo Volkswagen punta a raggiungere una valutazione di 75 miliardi di euro. Si tratta di un valore inferiore rispetto a quanto speculato in precedenza (85 miliardi di euro). In ogni caso, la casa ...