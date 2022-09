Bonus Tv 2022, ufficiale l’aumento: ecco chi può averlo e come fare richiesta (Di martedì 20 settembre 2022) C’è un nuovo Bonus tv. Dai precedenti 30 euro il Mise, il ministero dello sviluppo e del lavoro è salito a 50 euro, andando incontro così alle richieste dei milioni di italiani che da qui al primo gennaio 2023 saranno costretti a cambiare smart tv o decoder per poter ricevere il nuovo segnale del digitale terrestre. Bonus Tv 2022, 19/9/2022 – Computermagazine.itProprio così perchè il nuovo Bonus tv sarà utilizzabile anche per acquistare un decoder DVB-T2, una mossa che permetterà a chiunque sia dotato di una vecchia televisione di ricevere appunti il nuovo segnale. Per poter sfruttare il nuovo Bonus tv bisognerà dimostrare di avere un Isee inferiore ai 20mila euro, di conseguenza si tratta di una misura pensata per le famiglie meno bisognose. Vi ricordiamo inoltre che sono presenti ... Leggi su computermagazine (Di martedì 20 settembre 2022) C’è un nuovotv. Dai precedenti 30 euro il Mise, il ministero dello sviluppo e del lavoro è salito a 50 euro, andando incontro così alle richieste dei milioni di italiani che da qui al primo gennaio 2023 saranno costretti a cambiare smart tv o decoder per poter ricevere il nuovo segnale del digitale terrestre.Tv, 19/9/– Computermagazine.itProprio così perchè il nuovotv sarà utilizzabile anche per acquistare un decoder DVB-T2, una mossa che permetterà a chiunque sia dotato di una vecchia televisione di ricevere appunti il nuovo segnale. Per poter sfruttare il nuovotv bisognerà dimostrare di avere un Isee inferiore ai 20mila euro, di conseguenza si tratta di una misura pensata per le famiglie meno bisognose. Vi ricordiamo inoltre che sono presenti ...

