Bonus spesa rivoluzionario: ti raddoppia i soldi alla cassa, gioia famiglie, dono forte, chiedilo (Di martedì 20 settembre 2022) Come sappiamo le famiglie italiane hanno una grandissima difficoltà ad affrontare la spesa di tutti i giorni. Ma arriva un Bonus colossale. Nessuno avrebbe potuto immaginarlo fino a pochi mesi fa ma le famiglie italiane hanno veramente difficoltà a comprare i generi di prima necessità. ANSAUna famiglia su 12 è in povertà assoluta e con la micidiale mazzata delle bollette il numero delle famiglie in povertà assoluta potrebbe letteralmente esplodere. Nuovi aiuti per una situazione sempre più difficile al supermercato Arrivano aiuti forti e anche insospettabili proprio sul fronte della spesa perché è proprio la spesa al supermercato la vera questione cruciale. PixabaySi temono letteralmente tensioni sociali forti perché le famiglie ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 20 settembre 2022) Come sappiamo leitaliane hanno una grandissima difficoltà ad affrontare ladi tutti i giorni. Ma arriva uncolossale. Nessuno avrebbe potuto immaginarlo fino a pochi mesi fa ma leitaliane hanno veramente difficoltà a comprare i generi di prima necessità. ANSAUna famiglia su 12 è in povertà assoluta e con la micidiale mazzata delle bollette il numero dellein povertà assoluta potrebbe letteralmente esplodere. Nuovi aiuti per una situazione sempre più difficile al supermercato Arrivano aiuti forti e anche insospettabili proprio sul fronte dellaperché è proprio laal supermercato la vera questione cruciale. PixabaySi temono letteralmente tensioni sociali forti perché le...

newsfinanza : Bonus, docce brevi, spesa al discount, app antispreco: come risparmiare con il caro vita - Daniele_Manca : Bonus, docce brevi, discount, app antispreco: tutti gli strumenti per affrontare l'inflazione, @valeiorio91… - cinziotta73 : Non so se fa più ridere il titolo o l'articolo su come abbattere il caro bollette!!! ?????? - promo_concorsi : Concorso Conad “Bonus Bolletta”: in palio carte spesa da 100 e 2.500 euro! - promo_concorsi : Concorso Conad “Bonus Bolletta”: in palio carte spesa da 100 e 2.500 euro! -