Bonus 200 euro, i lavoratori autonomi non lo riceveranno prima di novembre. Slitta la data per presentare le domande (Di martedì 20 settembre 2022) I liberi professionisti dovranno aspettare per fare domanda del Bonus 200 euro contro il caro vita previsto dal primo decreto Aiuti, varato all’inizio di maggio. Il decreto attuativo per il pagamento dell’indennità, firmato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando in agosto, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi l’Inps e le casse previdenziali non possono accogliere le domande da parte dei professionisti. L’ipotesi è che il via libera alle domande, da presentare in modalità telematica, arrivi per la mattina di lunedì 26 settembre, intorno alle 12. Anche il pagamento del Bonus dovrebbe quindi Slittare in avanti: è atteso per il mese di novembre. La cifra di duecento euro è riservata ai liberi professionisti che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) I liberi professionisti dovranno aspettare per fare domanda del200contro il caro vita previsto dal primo decreto Aiuti, varato all’inizio di maggio. Il decreto attuativo per il pagamento dell’indennità, firmato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando in agosto, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi l’Inps e le casse previdenziali non possono accogliere leda parte dei professionisti. L’ipotesi è che il via libera alle, dain modalità telematica, arrivi per la mattina di lunedì 26 settembre, intorno alle 12. Anche il pagamento deldovrebbe quindire in avanti: è atteso per il mese di. La cifra di duecentoè riservata ai liberi professionisti che ...

Fabio_V79 : RT @fattoquotidiano: Bonus 200 euro, i lavoratori autonomi non lo riceveranno prima di novembre. Slitta la data per presentare le domande h… - fattoquotidiano : Bonus 200 euro, i lavoratori autonomi non lo riceveranno prima di novembre. Slitta la data per presentare le domande - AnticoLorenza : @INPS_it news bonus 200€ liberi professionisti con P.I.? - Miniver841 : RT @obbadalei: Ah, e aumentano anche il salario minimo di un 10% secco dal primo gennaio. Noi abbiamo i bonus una tantum da 200 euro col cl… - GiornalistiItal : Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi - -