Bonus 200 euro autonomi, slittano ancora le domande: la nuova data (Di martedì 20 settembre 2022) Slitta ancora la data di presentazione delle domande del Bonus 200 euro per i professionisti. L’avvio inizialmente previsto per il 20 settembre viene rimandato di almeno una settimana. Lo fa sapere l’AdePP, l’Associazione degli enti previdenziali privati, in un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito il 19 settembre. Bonus 200 euro professionisti, la nuova data Le domande per richiedere il Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per i professionisti associati alle casse previdenziali private potranno essere inoltrate in via telematica non prima di lunedì 26 settembre. Lo si legge sul sito dell’Adepp: “In attesa che venga pubblicato in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 settembre 2022) Slittaladi presentazione delledel200per i professionisti. L’avvio inizialmente previsto per il 20 settembre viene rimandato di almeno una settimana. Lo fa sapere l’AdePP, l’Associazione degli enti previdenziali privati, in un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito il 19 settembre.200professionisti, laLeper richiedere il200per i lavoratoriiscritti all’Inps e per i professionisti associati alle casse previdenziali private potranno essere inoltrate in via telematica non prima di lunedì 26 settembre. Lo si legge sul sito dell’Adepp: “In attesa che venga pubblicato in ...

