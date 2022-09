Bonus 150€ a dipendenti, pensionati e autonomi: come richiederlo (Di martedì 20 settembre 2022) È stato introdotto con il Decreto Aiuti Ter il Bonus una tantum di 150€ riservato a dipendenti, pensionati, autonomi e dottorandi, con diverse modalità di riscossione – c’è chi l’avrà direttamente in busta paga e chi dovrà richiederlo. Il Bonus mira ad alleviare il generale peso inflazionistico sulle famiglie, insieme ai numerosi rincari, tra cui quello energetico, che hanno investito la spesa del Paese. L’unica questione aperta riguarda i lavoratori autonomi, che aspettano – in molti – di ricevere il sussidio disposto dal Decreto Aiuti Bis. Il Decreto recentemente approvato stanzia oltre 3,2 miliardi ed è rivolto a chi non supera un tetto di reddito di 20mila euro. Destinatari della misura assistenziale circa 22 milioni di italiani. Ecco le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 settembre 2022) È stato introdotto con il Decreto Aiuti Ter iluna tantum diriservato ae dottorandi, con diverse modalità di riscossione – c’è chi l’avrà direttamente in busta paga e chi dovrà. Ilmira ad alleviare il generale peso inflazionistico sulle famiglie, insieme ai numerosi rincari, tra cui quello energetico, che hanno investito la spesa del Paese. L’unica questione aperta riguarda i lavoratori, che aspettano – in molti – di ricevere il sussidio disposto dal Decreto Aiuti Bis. Il Decreto recentemente approvato stanzia oltre 3,2 miliardi ed è rivolto a chi non supera un tetto di reddito di 20mila euro. Destinatari della misura assistenziale circa 22 milioni di italiani. Ecco le ...

RobertoBongiova : RT @ardigiorgio: In aiuti ter altri 150€ di #bonus per dipendenti,pensionati e beneficiari di rdc.Mentre ancora non è dato sapere come e qu… - AlBizzotto : RT @ardigiorgio: In aiuti ter altri 150€ di #bonus per dipendenti,pensionati e beneficiari di rdc.Mentre ancora non è dato sapere come e qu… - infoitinterno : Bonus da 150 euro. Ecco il dl aiuti ter - serenel14278447 : Bonus da 150 euro, 3 miliardia dipendenti e pensionati - luisakaty76 : @agorarai fatemi capire,pensione 650 euro, un bonus da 150 euro, quindi?ma di che cazzo parlate?700 milioni di euro… -