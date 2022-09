inarcassa : Bonus 200 euro. Non ancora pubblicato il Decreto Interministeriale. Slitta la data di presentazione delle domande.… - MauroLng : RT @Agenzia_Ansa: Il nuovo bonus una tantum da 150 euro introdotto dal governo arriverà da novembre a quasi 22 milioni di italiani, dai dip… - NoesiConsulting : Arriva un nuovo #bonus una tantum, questa volta da 150 euro, e sarà erogato a novembre 2022 per tutte le categorie… - moneypuntoit : ?? Bonus 150 euro disoccupati: quando arriva e come farne richiesta ?? - FabianaAmelini : RT @Agenzia_Ansa: Il nuovo bonus una tantum da 150 euro introdotto dal governo arriverà da novembre a quasi 22 milioni di italiani, dai dip… -

Ad esempio, per avere diritto aleuro in busta paga bisognerà avere un reddito annuo inferiore ai 20.000 euro (stipendio di 1.538 euro), anziché 35 mila come era stato per il200 euro.Ma quali sono i nuoviin arrivo per le famiglie con il decreto aiuti ter Tra le ultime novità è stato introdotto uneuro per i cittadini che possiedono un ISEE inferiore a 20.000 ...Con il Decreto Aiuti Ter il governo Draghi ha varato un nuovo sostegno per i cittadini, messi in ginocchio dal caro vita e dall'inflazione. Il nuovo bonus una tantum da 150 euro - non ...Anche i disoccupati avranno diritto alla nuova indennità una tantum introdotta dal governo Draghi con il decreto Aiuti ter: con il provvedimento approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministr ...