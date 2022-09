Bonus 150 euro a novembre in busta paga | a chi spetta | requisiti e come richiederlo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 settembre 2022) Dopo ildi 200, ecco che arriva un altro aiuto dal Governo. Tra i provvedimenti che ci sono nel decreto Aiuti-ter, c’è anche ununa tantum per ‘alleggerire’ gli italiani, che da mesi, ormai, devono fare i conti con il caro bollette e l’aumento di tutto. Il nuovoarriverà dae saranno quasi 22 milioni gli italiani, dai dipendenti ai pensionati, che lo riceveranno. Chi direttamente in, chi invece dovrà fare la domanda.di 150ai lavoratori dipendenti Ildi 150andrà direttamente in, proprioè successo per i 200. Eai lavoratori ...