Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti martedì 20 settembre

(Di martedì 20 settembre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di202022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni:si registrano 3.590 nuovi, 3, 2.727, 10 ricoverati in terapia intensiva, 243 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 860 in più gli attualmente positivi per un totale di 35.620. SportFace.

I dati del Ministero della Salute: salgono i ricoveri, calano le terapie ...Non si fermano i contagi Covid in provincia di Treviso: ildi lunedì 19 settembre parla di 110 nuovi contagi e 4.276 persone attualmente positive al ...arrivare dai primi di ottobre in...Salgono anche i malati in isolamento e i ricoveri nelle aree mediche. Tra le province la più colpita è Vicenza, seguono Padova e Treviso ...Covid in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 20 settembre 2022. Tornano a salire i numeri del Coronavirus, i contagi sono 3.590 nelle ultime 24 ore (+2.913) in aumento dovuto ...