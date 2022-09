Bollettino Covid-19 oggi | martedì 20 settembre | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di martedì 20 settembre 2022) Nuovo appuntamento con il, che contienegli aggiornamenti relativi a202022. Prosegue quotidianamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus.si registrano 28.395 nuovi, 60, 41.480, 39.302 tamponi molecolari, 150 ricoverati in terapia intensiva, 3.495 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -13.155 gli attualmente positivi per un totale di 414.067. SportFace.

radioromait : Covid Lazio, il bollettino di oggi martedì 20 settembre - Andrea_V_73 : RT @repubblica: Covid, il bollettino: 28.395 nuovi casi e 60 morti, il tasso di positivita' sale al 13,7% - sportface2016 : #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Italia regione per regione: oggi 28.395 nuovi contagi e 60 morti - repubblica : Covid, il bollettino: 28.395 nuovi casi e 60 morti, il tasso di positivita' sale al 13,7% - telodogratis : Covid oggi Calabria, 816 contagi e 4 morti: bollettino 20 settembre -

Sky Tg24

Secondo ilsull'emergenza- 19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 816 i nuovi contagi registrati (su 4.849 tamponi effettuati), +1.109 guariti e 4 morti (...ANCONA - Le ultime notizie da MarcheNews24.it sull'andamento dei contagi19 e gli aggiornamenti di oggi martedì 20 settembre 2022 . I risultati dei test delle ultime ...Dalquotidiano ... Covid, le news. Il bollettino: 28.395 casi e 60 decessi. Tasso positività al 13,7%. LIVE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-29df1cc5-1556-8544-a375-86a9e70086 ...