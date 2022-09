Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti martedì 20 settembre

(Di martedì 20 settembre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di202022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni:si registrano 2.381 nuovi, 6, 2.843 tamponi molecolari, 10 ricoverati in terapia intensiva, 236 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di… - eziofalini : @BentivogliMarco E le ricordo che il bollettino meteo lo dirama la protezione civile nazionale… quella dei migliori… - biancacle : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di ier… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 609 di cui: Positivi all’an… - Tgyou24 : Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 19 settembre 2022. Complessivamente sono s… -

