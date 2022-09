Boldrini: “In Italia, ad aspirare a governare il Paese, c’è un’ultradestra nostalgica delle dittature” (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA – “Meloni, auspicando la vittoria di Vox, l’ultradestra spagnola erede del dittatore Franco, getta la maschera di moderata. In Italia, ad aspirare a governare il Paese, c’è un’ultradestra nostalgica delle dittature. Il 25 settembre scegli l’Italia democratica e progressista”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, parlamentare del Partito Democratico, attaccando la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA – “Meloni, auspicando la vittoria di Vox, l’ultradestra spagnola erede del dittatore Franco, getta la maschera di moderata. In, adil, c’è. Il 25 settembre scegli l’democratica e progressista”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura, parlamentare del Partito Democratico, attaccando la leader di Fratelli d’Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista.

