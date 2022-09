Bobo Craxi: 'Il Pd è l'unica a spinta dorsale del sistema ma serve anche il socialismo' (Di martedì 20 settembre 2022) Bobo Craxi, al di là dei sondaggi sfavorevoli, quelle di domenica prossima sono le elezioni più complicate di sempre per il Pd e, più in generale, per le forze progressiste di questo Paese? E' stato ... Leggi su globalist (Di martedì 20 settembre 2022), al di là dei sondaggi sfavorevoli, quelle di domenica prossima sono le elezioni più complicate di sempre per il Pd e, più in generale, per le forze progressiste di questo Paese? E' stato ...

LuciaDiMartin16 : RT @HuffPostItalia: Socialisti catalani per Bobo Craxi, 'confidiamo che vinca a Palermo' - lc71488535 : RT @HuffPostItalia: Socialisti catalani per Bobo Craxi, 'confidiamo che vinca a Palermo' - giaime12 : RT @HuffPostItalia: Socialisti catalani per Bobo Craxi, 'confidiamo che vinca a Palermo' - HuffPostItalia : Socialisti catalani per Bobo Craxi, 'confidiamo che vinca a Palermo' - carlodesdorides : RT @fulvioabbate: Bobo Craxi ieri a Portella della Ginestra, Palermo, dove la banda di Salvatore Giuliano, con la complicità dei mafiosi e… -