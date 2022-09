Bob, da domani 10 giorni di allenamenti a Cesana per la squadra azzurra in vista della Coppa del Mondo (Di martedì 20 settembre 2022) Siamo a due mesi di distanza, praticamente esatti, dal via ufficiale della Coppa del Mondo di bob 2022-2023 e, di conseguenza, anche per la nazionale italiana si intensificano gli allenamenti con l’obiettivo di farsi trovare pronti alla prima delle tre tappe della trasferta nord-americana che apriranno il calendario. La Coppa del Mondo, infatti, scatterà con l’appuntamento di Whistler (Canada) del 26-27 novembre, prima del trasferimento negli Stati Uniti con le tappe di Park City (3-4 dicembre) e Lake Placid (17-18 dicembre) che andranno, di conseguenza, a concludere il 2022 del bob, prima della ripartenza di gennaio 2023 con la tripletta tutta teutonica composta da Winterberg, e due volte Altenberg.. Il direttore tecnico Maurizio Oioli, per questo ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Siamo a due mesi di distanza, praticamente esatti, dal via ufficialedeldi bob 2022-2023 e, di conseguenza, anche per la nazionale italiana si intensificano glicon l’obiettivo di farsi trovare pronti alla prima delle tre tappetrasferta nord-americana che apriranno il calendario. Ladel, infatti, scatterà con l’appuntamento di Whistler (Canada) del 26-27 novembre, prima del trasferimento negli Stati Uniti con le tappe di Park City (3-4 dicembre) e Lake Placid (17-18 dicembre) che andranno, di conseguenza, a concludere il 2022 del bob, primaripartenza di gennaio 2023 con la tripletta tutta teutonica composta da Winterberg, e due volte Altenberg.. Il direttore tecnico Maurizio Oioli, per questo ...

