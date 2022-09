Blonde, Ana De Armas: "Si sono messi tutti a piangere quando mi hanno vista per la prima volta" (Di martedì 20 settembre 2022) Ana De Armas ha rivelato che cosa è successo quando la troupe l'ha vista per la prima volta nei panni di Marilyn Monroe: tutti i presenti sul set di Blonde si sono messi a piangere. Ana de Armas sta ricevendo molti elogi per aver interpretato Marilyn Monroe in Blonde, il film biografico di Andrew Dominik. La sua trasformazione per il ruolo è stata straordinaria e la reazione della troupe, a quanto pare, è stata molto simile a quella degli spettatori quando l'hanno vista per la prima volta con il costume della diva di Hollywood. Il film, che sarà presto disponibile per gli abbonati Netflix, è alquanto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 settembre 2022) Ana Deha rivelato che cosa è successola troupe l'haper lanei panni di Marilyn Monroe:i presenti sul set disi. Ana desta ricevendo molti elogi per aver interpretato Marilyn Monroe in, il film biografico di Andrew Dominik. La sua trasformazione per il ruolo è stata straordinaria e la reazione della troupe, a quanto pare, è stata molto simile a quella degli spettatoril'per lacon il costume della diva di Hollywood. Il film, che sarà presto disponibile per gli abbonati Netflix, è alquanto ...

