Blanco chiude il tour con 350mila biglietti venduti e il sesto disco di platino: "Lanciatevi nei vostri sogni senza paracadute che tanto vi schianterete comunque" (Di martedì 20 settembre 2022) Blanco si conferma uno dei fenomeni più interessanti del panorama musicale degli ultimi anni. C'è un dato certo ed inequivocabile, che conferma come sia amatissimo: per il Blu Celeste tour di 35 date sono stati venduti 350mila biglietti. Numeri da capogiro. I biglietti erano introvabili e si sono consumate anche scene di isteria, fuori dai cancelli di alcune venue, nella speranza di accaparrarsi un ingresso allo show. Poi c'è anche un altro dato: il disco di debutto "Blu Celeste", che ha collezionato sei dischi di platino (oltre 300mila copie) e più di un miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme digitali. Al fianco del successo di Blanco c'è sempre il produttore e polistrumentista Michelangelo, che lo ha accompagnato ad ogni tappa ...

