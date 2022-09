Black Panther: Wakanda Forever: in Francia rischia di uscire direttamente su Disney+ (Di martedì 20 settembre 2022) Il pubblico francese rischia di non poter vedere Black Panther: Wakanda Forever sul grande schermo, il film potrebbe arrivare direttamente su Disney+. C'è preoccupazione per la possibile cancellazione dell'uscita cinematografica di Black Panther: Wakanda Forever, che in Francia rischia di arrivare direttamente su Disney+ per via delle leggi protezionistiche sul cinema e sullo streaming. Nuovi report suggeriscono che Disney stia seriamente pensando di cancellare l'uscita nelle sale in Francia date le nuove leggi del paese in materia di film e piattaforme streaming. Le leggi francesi richiedono che le uscite nelle sale ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 settembre 2022) Il pubblico francesedi non poter vederesul grande schermo, il film potrebbe arrivaresu. C'è preoccupazione per la possibile cancellazione dell'uscita cinematografica di, che indi arrivaresuper via delle leggi protezionistiche sul cinema e sullo streaming. Nuovi report suggeriscono che Disney stia seriamente pensando di cancellare l'uscita nelle sale indate le nuove leggi del paese in materia di film e piattaforme streaming. Le leggi francesi richiedono che le uscite nelle sale ...

