Bill Emmott, l’ultimo regalo della sovrana: garantire al Regno il potere eterno (Di martedì 20 settembre 2022) Il fascino della monarchia è cresciuto mentre l’istituzione ha perso il suo senso. Distoglie l’attenzione dagli affari, talora sporchi, e la classe politica trae vantaggio Leggi su lastampa (Di martedì 20 settembre 2022) Il fascinomonarchia è cresciuto mentre l’istituzione ha perso il suo senso. Distoglie l’attenzione dagli affari, talora sporchi, e la classe politica trae vantaggio

LaStampa : Bill Emmott, l’ultimo regalo della sovrana: garantire al Regno il potere eterno - Antonio58107445 : RT @Antonio58107445: @nonelarena @bill_emmott Basta con sto funerale C avete stancato - BurgisRic : RT @Antonio58107445: @nonelarena @bill_emmott Basta con sto funerale C avete stancato - MaraBerloni : RT @Antonio58107445: @nonelarena @bill_emmott Basta con sto funerale C avete stancato - bill_emmott : RT @evagiovannini: Questa sera alle 23 ospiti della rassegna stampa di @rainews: Maurizio Molinari (dir. @repubblica), @bill_emmott e Emil… -