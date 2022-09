BikiniDrama

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 settembre 2022) Tempo fa, mentre stavo andando a una riunione, una delle prime riunioni in presenza da prima del Covid19, con tutto il carico di apatia e emozione che questo comportava, ho avuto un colpo al cuore. Ero nella via nella quale ho abitato otto anni, a Milano. Quella nella quale mi sono sposato, sono nati i miei primi due figli, dove vivevo quando ho pubblicato il mio primo libro con Mondadori, i miei primi articoli con riviste importanti. Una via, è ovvio, cui sono tuttora molto legato, e dalla quale mi sono spostato solo perché, scaduto il contratto quattro più quattro d’affitto, la proprietaria di casa, una signora di Milano sposato con americano, e anche per questo, credo, dotata di un accento assolutamente non italiano, ha deciso di alzare il tiro o di vendere l’appartamento. Il tutto proprio mentre anche noi cercavamo un appartamento, ma più grande di quello, e comunque diviso ...