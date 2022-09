Biglietti usati della metro rivenduti dai “bagarini”: il caso (Di martedì 20 settembre 2022) Una volta i bagarini si aggiravano nei pressi di stadi e concerti per rifilare a prezzi spropositati i ticket dell’evento di turno agli spettatori alla disperata ricerca di un modo per entrare. Ma c’è chi a Milano ha fiutato da tempo l’affare e ha deciso di mettersi a vendere i Biglietti della metro usati, ma ancora validi, a metà prezzo. Uno stratagemma possibile da quando è il biglietto è stato reso riutilizzabile per entrare più volte nella metropolitana meneghina. E il “business” prende forma sotto gli occhi degli addetti della stazione. Biglietti usati della metro rivenduti dai “bagarini”: il “business” Il fenomeno si starebbe espandendo sempre più lungo la rete ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 settembre 2022) Una volta isi aggiravano nei pressi di stadi e concerti per rifilare a prezzi spropositati i ticket dell’evento di turno agli spettatori alla disperata ricerca di un modo per entrare. Ma c’è chi a Milano ha fiutato da tempo l’affare e ha deciso di mettersi a vendere i, ma ancora validi, a metà prezzo. Uno stratagemma possibile da quando è il biglietto è stato reso riutilizzabile per entrare più volte nellapolitana meneghina. E il “business” prende forma sotto gli occhi degli addettistazione.dai “”: il “business” Il fenomeno si starebbe espandendo sempre più lungo la rete ...

