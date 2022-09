Biglietti Atalanta-Fiorentina, dove prendere i ticket del match. Ecco i dettagli (Di martedì 20 settembre 2022) I Biglietti per il match Atalanta-Fiorentina usciranno questa settimana. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi Tramite il sito ufficiale, l’Atalanta ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i Biglietti per il match contro la Fiorentina al Gewiss Stadium. I ticket verranno venduti il 23 settembre alle 10:00 tramite il sito Vivaticket con i seguenti prezzi: Morosini: 22 € Distinti Sud 25 € Pisani 25 € R. Scoperta 29 € R. Coperta 47 € Tribuna Centrale 120 € Tribuna Nerazzurra 200 € (UNDER 14 A 10€) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Iper ilusciranno questa settimana.tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi Tramite il sito ufficiale, l’ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne iper ilcontro laal Gewiss Stadium. Iverranno venduti il 23 settembre alle 10:00 tramite il sito Vivacon i seguenti prezzi: Morosini: 22 € Distinti Sud 25 € Pisani 25 € R. Scoperta 29 € R. Coperta 47 € Tribuna Centrale 120 € Tribuna Nerazzurra 200 € (UNDER 14 A 10€) L'articolo proviene da Calcio News 24.

