Biden, 'Draghi voce potente, grazie per la sua leadership' (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – "Mi congratulo con il mio amico, primo ministro Mario Draghi", insignito del World Statesman Award, "per il suo lavoro nel far progredire i diritti umani nel pianeta. Draghi è stato una voce potente nel promuovere la tolleranza e la giustizia e lo ringrazio per la sua leadership". Così il presidente statunitense Joe Biden, nel messaggio inviato all'Appeal of Conscience Foundation per il premio riconosciuto al presidente del Consiglio. "Tutti noi siamo legati da un obiettivo comune: proteggersi l'un l'altro senza lasciare indietro nessuno", ha aggiunto il Presidente Usa, rimarcando come "anche in tempi difficili come questi, caratterizzati da odio e divisioni costanti, i leader delle nostre comunità religiose ci ricordano che siamo tutti fratelli e sorelle nonostante le differenze, e che tutti meritano di essere trattati ..."

