Pasquino70 : #Biden il 24 settembre , farà in Italia un discorso a reti unificate . Ci dirà chi dovremmo votare. Ora, come giust… - News24_it : Biden dirà a Truss accordi Venerdì Santo vanno protetti - iconanews : Biden dirà a Truss accordi Venerdì Santo vanno protetti - TigerGans : @SkyTG24 Biden userà per primo, tanto dopo dirà che Putin ha cominciato per primo ?????? e tutte paese europei conferm… - MetalHe69092042 : @horusarcadia Ma Biden non la chiamerà recessione, dirà che è una reczchenvxzdssion ?????????? -

Biden dirà a Truss accordi Venerdì Santo vanno protetti Nel loro bilaterale domani a New York Joe Biden dirà alla premier britannica Lizz Truss che gli "Accordi del Venerdì Santo vanno protetti". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing con la ...