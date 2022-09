«Benvenuti nel futuro»: Audi presenta la nuova RS Q e-tron E2 (Di martedì 20 settembre 2022) Nel quartier generale dell' trong>Audi trong> a Neuburg, viene svelata al mondo la trong>nuova trong> RS Q e-tron E2. Una vettura ancora più rivoluzionaria della precedente e pronta a dominare le dune della Dakar 2023 Leggi su vanityfair (Di martedì 20 settembre 2022) Nel quartier generale dell'trong> a Neuburg, viene svelata al mondo latrong> RS Q e-E2. Una vettura ancora più rivoluzionaria della precedente e pronta a dominare le dune della Dakar 2023

