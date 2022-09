(Di martedì 20 settembre 2022)è il giorno di Fabio, Vigorito ha scelto il Campione del Mondo per sostituire Casertaè il giorno di Fabio, Vigorito ha scelto il Campione del Mondo per sostituire Caserta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero previste perlesul. Prima avventura in Italia per, dopo quella in Cina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Oggi è il giorno di Fabio Cannavaro a, Vigorito ha scelto il Campione del Mondo per sostituire Caserta Oggi è il giorno di Fabio Cannavaro a, Vigorito ha scelto il Campione del Mondo per sostituire Caserta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero previste per oggi le firme sul contratto. Prima avventura ...... nato nella seconda metà del terzo secolo, venne eletto vescovo die decapitato per ... La notizia più antica del sangue, riportata da un autore siciliano, vienerisalire all'agosto 1389 :... Benevento, fatta per Cannavaro: oggi le firme sul contratto CALCIOMERCATO - L'intesa è arrivata nelle ultime ore, il sì dell'ex difensore al contratto biennale sancisce il suo ritorno in Italia nei panni del mister: pren ...Affare fatto, Fabio Cannavaro ad un passo dal diventare il nuovo tecnico del Benevento: firme ufficiali previste nella giornata odierna ...