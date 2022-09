Benevento, Cannavaro sarà presentato venerdì a Palazzo Paolo V (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Manca l’annuncio, che arriverà a breve, ma l’avventura di Fabio Cannavaro alla guida del Benevento sta per cominciare. Tanti indizi lo lasciano intendere, tra cui spiccano i dettagli sulla data, l’ora e il luogo di presentazione del nuovo allenatore della Strega. E’ stato infatti bloccato il salone di Palazzo Paolo V, che al tempo fece da scenario anche alla presentazione di Filippo Inzaghi, agli albori di un’annata che resta indimenticabile per la Benevento sportiva. L’evento si terrà venerdì 23 settembre alle ore 17. sarà a quel punto che il capitano dell’Italia Campione del Mondo 2006 rilascerà le sue prime dichiarazioni da tecnico di un Benevento che ha la necessità di risollevarsi dopo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Manca l’annuncio, che arriverà a breve, ma l’avventura di Fabioalla guida delsta per cominciare. Tanti indizi lo lasciano intendere, tra cui spiccano i dettagli sulla data, l’ora e il luogo di presentazione del nuovo allenatore della Strega. E’ stato infatti bloccato il salone diV, che al tempo fece da scenario anche alla presentazione di Filippo Inzaghi, agli albori di un’annata che resta indimenticabile per lasportiva. L’evento si terrà23 settembre alle ore 17.a quel punto che il capitano dell’Italia Campione del Mondo 2006 rilascerà le sue prime dichiarazioni da tecnico di unche ha la necessità di risollevarsi dopo ...

