Benevento, cambio in panchina: vicina la firma di Fabio Cannavaro (Di martedì 20 settembre 2022) Il Benevento sarebbe in procinto di cambiare allenatore: troppo pochi i sette punti ottenuti nelle prime sei partite della Serie B. A riportarlo è l’Ansa, che spiega di una trattativa più che avanzata tra la dirigenza delle Streghe e Fabio Cannavaro, che quindi andrebbe a prendere il posto di Fabio Caserta. Anzi, la firma sarebbe imminente e dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Per l’ex campione del mondo e Pallone d’Oro si tratterebbe della prima esperienza su una panchina italiana, dopo la lunga militanza all’estero, soprattutto in Cina. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Ilsarebbe in procinto di cambiare allenatore: troppo pochi i sette punti ottenuti nelle prime sei partite della Serie B. A riportarlo è l’Ansa, che spiega di una trattativa più che avanzata tra la dirigenza delle Streghe e, che quindi andrebbe a prendere il posto diCaserta. Anzi, lasarebbe imminente e dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Per l’ex campione del mondo e Pallone d’Oro si tratterebbe della prima esperienza su unaitaliana, dopo la lunga militanza all’estero, soprattutto in Cina. SportFace.

Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieB | Cambio in panchina per @bncalcio, @Como_1907, @ACPerugiaCalcio, @PisaSC: le ultime - DiMarzio : #SerieB | Cambio in panchina per @bncalcio, @Como_1907, @ACPerugiaCalcio, @PisaSC: le ultime - Piergiulio58 : Serie B, anche il Benevento verso il cambio in panchina. - telodogratis : Serie B, anche il Benevento verso il cambio in panchina - _SiGonfiaLaRete : #SerieB, saltano tre panchine: Benevento, Como e Pisa pronte al cambio allenatore alla ripresa -