Belen non sarà affatto contenta! Antonino Spinalbese ha già lanciato la frecciata (Di martedì 20 settembre 2022) L’ex compagno della nota showgirl argentina ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip. E non sono mancate le frecciatine dirette verso Belen! Che cosa è accaduto? Ecco tutti i dettagli su questa vicenda. Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano e non solo. Da diversi mesi è tornata a stare insieme a suo marito Stefano De Martino. I due si sono sposati nel 2013, ma per diversi anni – nonostante la presenza del loro figlio Santiago – sono stati distanti. Ora la riappacificazione. Ma cosa è successo con Antonino Spinalbese? Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez – Altranotizia.it- (Fonte: Google)Ma che cosa è accaduto nella prima puntata del Grande Fratello Vip 7? Per quale motivo è stata chiamata in causa ... Leggi su altranotizia (Di martedì 20 settembre 2022) L’ex compagno della nota showgirl argentina ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip. E non sono mancate le frecciatine dirette verso! Che cosa è accaduto? Ecco tutti i dettagli su questa vicenda.Rodriguez è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano e non solo. Da diversi mesi è tornata a stare insieme a suo marito Stefano De Martino. I due si sono sposati nel 2013, ma per diversi anni – nonostante la presenza del loro figlio Santiago – sono stati distanti. Ora la riappacificazione. Ma cosa è successo conRodriguez – Altranotizia.it- (Fonte: Google)Ma che cosa è accaduto nella prima puntata del Grande Fratello Vip 7? Per quale motivo è stata chiamata in causa ...

