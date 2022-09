Beautiful anticipazioni | Ridge spinge Steffy a sposare Finn senza sapere chi è davvero sua madre

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 settembre 2022) Dopo una piccola pausa finalmente le soap di Canale 5 tornano in onda nel nuovo pomeriggio della rete ricchissimo: da Uomini e Donne al day time di GF VIP e Amici 22. Insomma si fa sul serio…E facciamo sul serio anche noi con leper la puntata di domani di. Che cosa succederà nell’episodio in onda il 21 settembre 2022? Carter sta facendo di tutto per aiutare Quinn anche se Eric al momento non sospetta nulla. Chi sente invece puzza di bruciato è Brooke che non riesce a capire come mai il Forrester Senior non metta la parola fine alla storia con Quinn chiudendo anche la sua linea di gioielli. Carter però ha fatto notare che quella linea porta un bel profitto alla Forrester e che non è il caso di chiuderla. Eric però non immagina che Carter e Quinn stiano ancora insieme, di nascosto…Eric nel frattempo ha chiesto a Carter di ...