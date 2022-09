Beatrice Valli | “Ho un deficit vestibolare acuto | sono giorni molto pesanti e duri per me”

(Di martedì 20 settembre 2022) Da tempo aveva condiviso sui social i suoi problemi di salute: dalle vertigini sempre più frequenti al silenzio e poi il ricovero in ospedale, aveva aggiornato i suoi fan sul disturbo che da qualche mese la affligge. Ora quel disturbo ha un nome e una diagnosi precisa:ne ha parlato in un post pubblicato nelle scorse ore su Instagram, in cui ha raccontato quanto emerso dagli ultimi accertamenti medici a cui si è sottoposta. “Il; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana”, scrive pubblicando una sua foto con le figlie. E ancora: “per me, ci vorrà tempo, ...

ariprantola : @LaMaiNaGioia Tutto vero eh, ma quanto sarebbe credibile ad esempio una Beatrice Valli che posta una storia sul fun… - DonnaGlamour : Beatrice Valli non sta bene: “Ho il deficit vestibolare acuto” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L’influencer annuncia pubblicamente i risultati di alcuni controlli medici effettuati dopo che nelle scorse settimane aveva so… - ParliamoDiNews : Beatrice Valli malattia 'Sono stati giorni molto pesanti'/ L'ex Uomini e Donne svela… #19Settembre #UominieDonne - Latvcisidiverte : Gf vip 7: Uomini e Donne: Ballando con le stelle: Carolina Marconi, Romina Carrisi, Beatrice Valli #Gfvip7,… -

Infine, la quinta posizione è occupata da. I suoi contenuti ad agosto hanno ricevuto in media circa 73.200 interazioni e la sua fanbase ha registrato un lieve calo ( - 0,2% di follower)...Alcune Instagram story, inoltre, avevano alimentato le voci riguardanti i problemi di salute , poi confermati dalla stessaha bisogno di riposo: di cosa soffre Dopo una serie di ...Ludovica Valli ha pubblicato un video in cui ha mostrato come si tiene in forma in gravidanza: ecco che cosa fa l'influencer.Da New York a Parigi, a settembre si celebra il mondo della moda, il settore che insieme al Beauty copre la quota maggiore di investimenti in Influencer Marketing e che in Italia nel 2021 ha generato ...