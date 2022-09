Battuto anche il Milan, Cassano estasiato: “Ci sono due calciatori fenomenali nel Napoli” (Di martedì 20 settembre 2022) Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Inter e Sampdoria, ha commentato attraverso i suoi canali social la vittoria del Napoli ai danni del Milan. Ecco quanto evidenziato: “Milan-Napoli è stata una super partita, uno spot per questo campionato perché si sono viste due squadre con coraggio, personalità e che giocano un calcio che piace a me. Il Napoli ha fatto una buonissima partita, in particolare modo Kvaratskhelia e Lobotka: due giocatori fenomenali. Poi Spalletti è geniale e ha messo Simeone che gli ha risolto la partita. FOTO: Getty – Milan Napoli Gioca bene il Napoli anche se non meritava la vittoria. Il Milan ha fatto una grandissima partita, ha ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 settembre 2022) Antonio, ex attaccante tra le altre di Inter e Sampdoria, ha commentato attraverso i suoi canali social la vittoria delai danni del. Ecco quanto evidenziato: “è stata una super partita, uno spot per questo campionato perché siviste due squadre con coraggio, personalità e che giocano un calcio che piace a me. Ilha fatto una buonissima partita, in particolare modo Kvaratskhelia e Lobotka: due giocatori. Poi Spalletti è geniale e ha messo Simeone che gli ha risolto la partita. FOTO: Getty –Gioca bene ilse non meritava la vittoria. Ilha fatto una grandissima partita, ha ...

