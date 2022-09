Batgirl | una star del film condivide un video del film cancellato

(Di martedì 20 settembre 2022) Unadiha condiviso sui social undal set del cinecomic DC che Warner Bros. Discovery ha deciso di cancellare. Non vedremo maisugli schermi, ma non tutte le tracce della sua esistenza sono state completamente cancellate. Unadella pellicola ha infatti condiviso undal set delche mostra le controfigure in azione. LaIvory Aquino - la stessa che qualche tempo fa scrisse al CEO di Warner bros. Discovery David Zaslav chiedendo di ripensarci e rendere possibile la visione di-, che nelavrebbe interpretato il personaggio di Alysia Yeoh, ha condiviso su Twitter unato della pellicola in cui è ...

Michael Keaton parla agli Emmy della cancellazione di Batgirl. Kevin Smith, per esempio, si è scagliato contro la decisione di WB dichiarando: "È un'immagine veramente brutta cancellare il film sulla Batgirl latina. Non mi interessa un ca**o se il film è..."