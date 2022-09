Basket, Scariolo: "Questo oro è il più bello. L'Italia? Ha un bel futuro" (Di martedì 20 settembre 2022) La medaglia più bella è quella inattesa? Pare proprio sia adagio corretto, a sentire le dichiarazioni di Sergio Scariolo alla Gazzetta dello Sport : il coach bresciano ha vinto il suo quarto Europeo alla guida della Spagna , della quale esalta la capacità di lavorare sui giovani: "Agli Europei eravamo ottavi nel ranking e ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 20 settembre 2022) La medaglia più bella è quella inattesa? Pare proprio sia adagio corretto, a sentire le dichiarazioni di Sergioalla Gazzetta dello Sport : il coach bresciano ha vinto il suo quarto Europeo alla guida della Spagna , della quale esalta la capacità di lavorare sui giovani: "Agli Europei eravamo ottavi nel ranking e ...

simonesalvador : Sergio #Scariolo e i motivi del trionfo del basket spagnolo, anche a livello giovanile. [via Gazzetta] - napolista : #Scariolo: «Ho vinto quattro Europei con la Spagna, chi giudica il lavoro degli allenatori spesso non sa di cosa pa… - genperisi : RT @Eurosport_IT: 77.6% di vittorie sulla panchina della Spagna per coach Sergio Scariolo ?????? #EurosportBASKET | #Scariolo | #EuroBasket… - FutbolDaltonico : RT @Eurosport_IT: 77.6% di vittorie sulla panchina della Spagna per coach Sergio Scariolo ?????? #EurosportBASKET | #Scariolo | #EuroBasket… - Eurosport_IT : 77.6% di vittorie sulla panchina della Spagna per coach Sergio Scariolo ?????? #EurosportBASKET | #Scariolo |… -